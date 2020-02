Mancanza di soldi: una menzogna spudorata e dannosa

Autore: Gilberto Trombetta

6 milioni di italiani tra disoccupati e inattivi, 5 milioni in povertà assoluta, 10 milioni in condizioni di povertà relativa.

Eppure ci sono strade da rifare, ponti e gallerie da manutenere, metropolitane da costruire, reti autostradali e ferroviarie da ampliare. Scuole ed Ospedali da abbattere e ricostruire, territori da mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico e sismico. Fabbriche da aprire, poli industriali da ricreare, distretti portuali da organizzare. E ancora le centrali per la produzione di energia pulita.

Sistemi educativi da ripensare. Trasformare questa fase storica di bassa natalità in un’occasione per ridisegnare completamente l’insegnamento riducendo drasticamente il rapporto tra insegnanti e numero di alunni per classe. Aumentando di molto il numero e il salario dei primi. Quasi una didattica personalizzata. E poi gli investimenti nella ricerca. Eppure il Paese sta lentamente morendo. Da diversi decenni ormai. Perché?

Una delle più grandi menzogne che siano mai state raccontate, questa della mancanza di soldi. E quella forse con le conseguenze più gravi sulla vita di milioni di essere umani.

La BCE negli ultimi anni, solo per l’acquisto dei titoli pubblici, ha creato dal nulla 2,15 trilioni di euro. Due virgola quindici trilioni di euro. Dal nulla. Non estratti dalle miniere o dalle nostre tasse. Tanto meno dai soldi dei pensionati norvegesi.

Non mancano mattoni, ferro, cemento, materie da lavorare, da trasformare che giustifichino tutti i poveri e i disoccupati. Che giustifichino tutta questa disperazione. Si tratta solo di un modello economico fondato sulla scarsità, sulla privazione, dal lato della domanda (austerità). E sullo spreco dal lato dell’offerta. Eppure alla bugia, alla falsa credenza della scarsità dei soldi, del denaro, hanno nel tempo risposto in tanti.

«Vi racconterò come risposi ad un famoso architetto che aveva dei grandi progetti per la ricostruzione di Londra, ma li mise da parte quando si chiese: “Dov’è il denaro per fare tutto questo?“. “Il denaro? – feci io – Non costruirete mica le case col denaro? Volete dire che non ci sono abbastanza mattoni e calcina e acciaio e cemento?”. “Oh no – rispose – c’è abbondanza di tutto questo”.

“Allora intendete dire che non ci sono abbastanza operai?”. “Gli operai ci sono, e anche gli architetti”. “Bene, se ci sono mattoni, acciaio, cemento, operai e architetti, perché non trasformare in case tutti questi materiali?“. Insomma possiamo permetterci tutto questo e altro ancora».