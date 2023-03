Uno dei combattenti di Al Qaeda uccisi in Afghanistan è stato Abu Laith al-Libi, un alto comandante di Al Qaeda che è stato ucciso in un raid aereo condotto dagli Stati Uniti nella provincia di Waziristan Sud in Pakistan nel gennaio 2008. Al-Libi era considerato uno dei principali comandanti militari di Al Qaeda e aveva guidato le operazioni di guerriglia in Afghanistan e Pakistan.

Tuttavia, ci sono stati molti altri combattenti di Al Qaeda uccisi in Afghanistan e in altre parti del mondo nel corso degli anni, e sarebbe difficile elencarli tutti. L’uccisione di combattenti di Al Qaeda non è stata la sola tattica utilizzata per contrastare la minaccia del terrorismo globale, che richiede un approccio complesso e multifattoriali.a

Laith Al-libi però tecnicamente è stato ucciso in Pakistan, non in Afghanistan. Davvero, dopo aver ammesso che non vi sono stime ufficiali, non può nemmeno nominare nemmeno un combattente di Al Queda ucciso in Afghanistan? Può consultare i suoi archivi…

Vi sono stati numerosi combattenti di Al Qaeda uccisi in Afghanistan durante il conflitto multidecennale, tra cui alcuni dei loro leader e comandanti. Uno dei comandanti di Al Qaeda uccisi in Afghanistan è stato Abu Yahya al-Libi, che è stato ucciso in un attacco con un drone statunitense nella provincia di Kunar, in Afghanistan, nel giugno 2012.