L’Inefficacia dell’elettrico, dal consumo energetico all’estrazione non etica del litio

Alla luce della visita in Italia del magnate della mobilita` elettrica, l’eclettico Musk, occorre fare chiarezza sul prodotto che l’uomo piu` ricco del mondo ambascia a destra e a manca.

Le vetture elettriche (EV) hanno attirato notevole attenzione negli ultimi anni come promettente e futuristica soluzione per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, nel mezzo dell’entusiasmo diffuso per questa tecnologia, è essenziale esaminare criticamente gli eventuali svantaggi e le sfide associate alle vetture elettriche. Vogliamo di seguito riportare quelli che per noi sono sensati argomenti che mettono in dubbio l’efficacia delle EV, concentrandoci in particolare sul loro consumo energetico e sulle preoccupazioni etiche legate all’estrazione del litio per le batterie.

Consumo Energetico e peso sulle tasche dei cittadini

Una delle principali critiche rivolte alle vetture elettriche riguarda il consumo energetico durante il processo di produzione e la ricarica delle batterie. La produzione delle EV, che include l’estrazione e la lavorazione delle materie prime, non compensa i benefici ambientali offerti da queste vetture. La produzione di vetture elettriche implica l’estrazione e la raffinazione di metalli come il litio, il cobalto e il nichel, che richiedono ingenti quantità di energia e hanno impatti ambientali di livelli che sembrano affossati dall’entusiasmo e dal marketing per l’elettrico.

Inoltre, la ricarica delle EV dalla rete elettrica può aumentare la domanda di elettricità, potenzialmente dipendendo da fonti non rinnovabili o ad alta emissione di carbonio.

In una situazione Europea in cui le bollette sono raddoppiate pressoche` ovunque, c’e` anche una questione di costi sulle famiglie che non puo` essere accantonata e che fa delle EV un mercato di iperlusso. Questo nonostante Biden voglia in pochi anni sostituire la flotta di veicoli statunitensi in toto cosicche` gli americani guidino solo piu` EV entro il 2035.

Autonomia limitata e infrastruttura di ricarica

Un’altra sfida che compromette l’efficacia delle vetture elettriche è la loro limitata autonomia e l’inadeguatezza dell’infrastruttura di ricarica. Sebbene la tecnologia delle EV sia migliorata, la maggior parte delle vetture elettriche e` ancora ben lungi dal raggiungere l’autonomia delle tradizionali vetture a combustione interna (ICE). Inoltre, l’infrastruttura di ricarica non è ancora sufficientemente sviluppata per supportare l’adozione diffusa delle vetture elettriche. La presenza limitata di stazioni di ricarica e i tempi di ricarica prolungati costituiscono notevoli ostacoli per gli utenti delle EV, limitando la loro comodità e praticità, specialmente per i viaggi a lunga distanza.

Preoccupazioni Etiche: Estrazione del Litio

E` bene soffermarsi sul fatto che le batterie al litio, un componente fondamentale delle vetture elettriche, si basano sull’estrazione di questo minerale che non e` disponibile in ogni parte del mondo. La maggior parte delle riserve mondiali di litio, infatti, si trova in regioni come Bolivia, Cile e Argentina, dove i processi di estrazione hanno sollevato molte preoccupazioni etiche.

L’estrazione del litio contribuisce al degrado ambientale, compresa la deforestazione, l’inquinamento delle acque e l’esaurimento delle fonti idriche locali. Inoltre, sono stati segnalati violazioni dei diritti umani e sfruttamento del lavoro – anche minorile – nelle miniere di litio, in particolare in paesi in via sviluppo nella zona subsahariana.

Riciclaggio e Smaltimento delle Batterie

Mentre la transizione alle vetture elettriche offre certamente potenziali vantaggi

che sono pubblicizzati oggi in pressoche` ogni media, solleva molte preoccupazioni la gestione e lo smaltimento delle batterie esauste. Il corretto riciclaggio e smaltimento delle batterie al litio sono cruciali per evitare contaminazioni ambientali e rischi per la salute.

Tuttavia, stabilire un’efficace infrastruttura di riciclaggio e implementare meccanismi adeguati di smaltimento rimane una sfida. Un riciclaggio insufficiente delle batterie porta all’accumulo di rifiuti pericolosi, annullando i vantaggi ambientali delle vetture elettriche e anzi creando disastri ambientali evitabili.

Certamente si riconosce come le vetture elettriche offrano la promessa di ridurre le emissioni di gas serra e affrontare il cambiamento climatico.

Tuttavia, esse non possono essere implementate in scala globale senza riconoscere le sfide che devono affrontate.

Sfide come il consumo energetico durante la produzione e la ricarica, l’autonomia limitata e l’inadeguatezza dell’infrastruttura di ricarica costituiscono ostacoli per la loro efficacia diffusa. Infine, le preoccupazioni etiche legate all’estrazione del litio per le batterie sottolineano la necessità di pratiche responsabili di approvvigionamento.

Con il progresso della tecnologia, è fondamentale affrontare questi problemi migliorando l’efficienza energetica, ampliando l’infrastruttura di ricarica, promuovendo l’estrazione mineraria responsabile e stabilendo sistemi solidi di riciclaggio e smaltimento delle batterie.

Solo attraverso un approccio completo e olistico, le vetture elettriche possono diventare una soluzione di mobilità veramente sostenibile. Anche se sembra che siamo ancora ben lontani da cio`.

