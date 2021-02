La retorica della priorità agli studenti, nel paese in cui la scuola è carne da macello

Dopo l’ennesima esternazione, questa volta del Competente per antonomasia (Draghi), sulla scuola, una parolina sul ruolo degli studenti in Italia è d’obbligo. di Andrea Zhok

Altro che “preoccupazione per la subottimalità dell’esperienza formativa a distanza .” Se li avessero tenuti in presenza domandoli con frusta e sedia, come accadeva fino a l’altro ieri in un mucchio di classi pollaio, non vi sareste smossi di un millimetro.

Dunque non c’è problema, continuate pure a fregarvene. Solo, per cortesia, fatelo con decenza. Tacendo e parlando d’altro. Perché l’unica cosa che proprio non si può sentire, che proprio riuscirebbe a far resuscitare anche un polpo morto, è che l’Istruzione è in cima ai vostri pensieri, è una grande priorità del paese. Perché va bene cornuti, va pure bene mazziati, ma anche presi per il culo proprio no.