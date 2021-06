La terapia per ridurre le emissioni si chiama domanda interna

Ho scritto molte volte la mia opinione sul cambiamento climatico, e senza ritornarci su approfonditamente propongo questa riflessione. Mettiamo che la catastrofe ambientale sia imminente e che bisogna ridurre queste benedette emissioni a tutti i costi. Che cosa ridurrebbe fortemente le emissioni? Anche questa volta la risposta è la medesima: la domanda interna.

Se invece di comprare dall’altra parte del mondo, producessimo qui, quante migliaia di porta container si potrebbero fermare (considerando che una porta container consuma in un anno quanto più o meno tutte le auto d’Italia)?

Se invece di vendere i nostri semilavorati in Germania, in nome della sacra bilancia commerciale, li usassimo per produrre qui, quanti migliaia di camion in meno percorrerebbe le strade d’Europa? Per non parlare degli spostamenti in aereo, che si potrebbero facilmente eliminare, sacrificando ovviamente stupide pretese lavorative o di svago.