Il Governo regala alla Fiat una commessa milionaria per le mascherine

La Fiat produrrà 27 milioni di mascherine al giorno riconvertendo gli stabilimenti di Pratola Serra (Avellino) e Mirafiori (Torino). di Giuseppe Masala

Io voglio essere buono e ipotizzo che lo Stato comprerà queste mascherine a 0,25 euro cadauna (ma probabilmente non sarà così, sia chiaro e gliele compreranno a prezzo massimo e dunque a 0,50 euro).

27 milioni di mascherine al giorno

per 365 giorni fanno 9miliardi e 855 milioni di maschire in un anno. A prezzo ipotizzato di 0,25 euro fanno 2miliardi e 463 milioni.

Per la precisione 2.463.750.000 euro. Chiaramente ipotizzando un prezzo di 0,25 euro a mascherina. Se come molto più probabile (vista l’aria che tira) il prezzo sarà quello massimo andiamo a oltre 4,9 miliardi di euro. Per dei bavaglini inutili. Si stanno mangiando lo stato.