Perché i giornalisti italiani parlano del cappuccino di Draghi?

Mi pare che fosse il 1992 quando, da una costola deldi, è nato il corso di studi in, promosso nelle scuole superiori come la. Poco dopo è stato poi aperto in altre sedi, quali Siena e Salerno, sino a dilagare nel decennio successivo in tutta Italia.

Gli esiti occupazionali sono stati sin da subito molto modesti. Per completarela formazione post laurea sono allora nati i master per tecnico dell’informazione, le scuole di giornalismo, i diplomi in comunicazione d’impresa, comunicazione sociale, comunicazione medica, comunicazione della comunicazione, comunicazione de ‘sta cippa. Si è insomma sviluppato un business colossale di corsi privati per pochi privilegiati o per i figli di quelle famiglie disposte a investire una parte dei propri risparmi e così realizzare la promessa di un mestiere dalla parvenza intellettuale, capace di dare un posto nel mondo a quei ragazzi più portati allo studio delle materie umanistiche o comunque affascinati dai mestieri come il pubblicitario e il giornalista.