Il nuovo smartphone economico di Apple

Per l’inizio dell’anno nuovo Apple potrebbe sorprenderci con un nuovo smartphone ad un prezzo abbordabile per più utenti, prenderà il nome di iPhone 9. Secondo l’analista Apple più affidabile, Ming Chi Kuo, il nuovo melafonino verrà presentato questa primavera.

L’iPhone 9 sarà il successore di iPhone SE, lanciato quattro anni fa, ma potrebbe non prendere il nome di iPhone SE 2, come molti utenti avevano pensato, per il semplice fatto che iPhone SE è uscito troppo tempo fa.

Come sarà iPhone 9?

La base estetica del nuovo telefono, secondo le anticipazioni di Kuo, il “Nostradamus” di Apple, sarà “vecchia” e molto simile a quella di iPhone 8 ma con diverse migliorie. Il nuovo iPhone economico, quindi, si presenterà con il layout vecchio di iPhone 8, senza notch e schermo intero, ritornando ad utilizzare la tecnologia per il riconoscimento dell’impronta digitale (il TouchID) senza il riconoscimento facciale FaceID presente invece negli ultimi iPhone. Potrebbe verificarsi una situazione del genere per ridurre i costi, così come Apple aveva già fatto con iPhone SE progettandolo con lo stesso layout di iPhone 5s.

Si prevede che nel lato hardware il processore possa cambiare da quello di iPhone 8, utilizzando il chip Apple A13 Bionic per avere prestazioni di alto livello a basso consumo ed una batteria più capiente con schermo lcd.

L’iPhone 9, così come iPhone SE, avrà l’obiettivo di includere più utenza ed introdurre una fascia di mercato che può garantire un alto volume di vendite per concorrere con produttori che hanno già realizzato dispositivi di fascia media.

I rumors indicano che Apple voglia lanciare il nuovo smartphone a 399 dollari, se le voci si riveleranno ufficiali, l’iPhone 9 potrebbe diventare uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità-prezzo.

