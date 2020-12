Massimo Giannini in un tweet: “Buon Covid a tutti”

L’ironia amara, presente nel tweet del direttore, è forse scaturita dal ricordo dei giorni passati in terapia intensiva per Covid-19. Egli era stato ricoverato ad Ottobre, dove ha avuto un’esperienza diretta con questo male invisibile che ha segnato l’intero 2020.

I giorni di ricovero avevano fatto luce anche sulla cattiva gestione del virus. Non a caso, da quel momento in poi, Giannini si è scagliato contro il modus operandi di Alessio D’Amato, assessore della Sanità della Regione Lazio contro la pandemia.

Nulla giustifica però le parole alquanto discutibili del direttore de “La Stampa”, che sono state aspramente criticate da personaggi pubblici di diversa estrazione culturale e politica. Il regista e coreografo Luciano Cannito ad esempio ha tuonato:

“Ma si può scrivere in un post “buon Covid a tutti !” Quand’anche stessero sbagliando (c’è una legge che permette a qualcuno di andare in una strada e ad altri no ?), è su queste basi che risolveremo i problemi ? Augurando il male agli altri?“.

Pensiero condiviso anche dal controverso Chef Rubio:

“No, non si può scrivere, è una delle regole del twitter, per la quale molti sono stati sanzionati. Vedremo se, come al solito, le regole si interpretano o se valgono per tutti. “non puoi desiderare o sperare che qualcuno venga danneggiato fisicamente”.