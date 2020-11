L’inevitabile relazione tra vaccino e politiche di austerità

Il vaccino, più che una panacea, sembra assumere i connotati di un placebo. Un mezzo utile a sconfiggere una complicazione temporanea (il virus), mentre la falla strutturale che ha generato l’emergenza (i tagli al SSN) continuano a rimanere sullo sfondo, privi di alcuna considerazione.

di Antonio Di Siena

Quello che molti intelligentoni non hanno ancora capito è che la vaccinazione di massa – in via principale – non serve a eliminare il “virus”. Quanto piuttosto gli effetti dello stesso sul servizio sanitario.

In altre parole, quello che si chiede al vaccino anti-covid è di far scomparire con una bella magia tutti i giganteschi problemi emersi durante l’emergenza e causati – in massima parte – da decenni di tagli selvaggi alla sanità pubblica (tagli, fra l’altro, che tanto bene hanno fatto a quella stessa mega industria privata che col vaccino continuerà a fare profitti miliardari).