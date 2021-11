La fede come nuovo approccio al dibattito pubblico

Fatico a ricordare quando nella storia recente del paese essi l’avrebbero meritata, ma della fede non si discute: credo quia absurdum . Pur di non darla vinta a quegli orridi figuri emersi dal medioevo che contestano il GP (“è vero, lo ha scritto il giornale”) sono disposti a offrire il petto alla terza dose, e alla quarta e a quante a Draghi piacerà (Sempre Sia Lodato).

Sono disposti a inoculare i loro figli in culla o in grembo, perché i sacerdoti del CTS hanno garantito che possono stare tranquilli. Sono disposti a derubricare qualunque problema dovesse subentrare a coincidenza o fatalità, perché non può essere altro, lo hanno garantito gli esperti invitati da Floris.

Sono fermi come macigni nella certezza che – come in tutte le apocalissi zombie che si rispettino – non esistono cure, ma solo il proiettile fatato dell’inoculazione di massa. (Le cure non protocollate sono troppo poco verificate, santo cielo! Gli unici trattamenti accettabili anche se poco verificati sono quelli nuovi fiammanti e sotto brevetto: lo ha giurato sulla testa dei suoi figli il CEO di Pfizer).