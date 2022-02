Inveire contro i lager libici, pur essendone quotidianamente sostenitori

Il Papa dice che in Libia ci stanno i lager e voi giù di applausi fino a spellarvi le mani perché siete d’accordo con lui? Benissimo. Ora però anziché limitarvi a inveire contro il povero Minniti (che avrà certamente le sue colpe ma almeno ha evitato migliaia di morti in mare) cercate di fare un ragionamento un po’ più complesso, sempre che vi riesca.

L’ultima volta che iBuoni hanno saputo che da qualche parte ci stavano “i lager” hanno combattuto una guerra mondiale parecchio cruenta – che ha lasciato per terra decine di milioni di morti – andando a prendere i carcerieri fin dentro i loro bunker. O perlomeno questa sarebbe la versione ufficiale ma vabbè, non voglio divagare.

Stavolta, invece, voi con gli aguzzini ci andate a braccetto. Sostenete partiti, governi e istituzioni sovranazionali che appoggiano esplicitamente il governo di Tripoli che quei lager costruisce, gestisce, tollera e/o subappalta alle milizie islamiste.

Avallate quindi (direttamente o indirettamente mi frega meno di zero) carcerazioni, violenze, stupri, torture e tutto il resto. E, cosa ancora più importante, ignorate la circostanza che gran parte di quelli che stanno nei “lager” in Europa non ci vogliono più venire. Ma vogliono semplicemente tornare a casa loro.

Ma non possono, perché imprigionati fra l’eterna schiavitù libica e l’alternativa di rischiare la morte nel mediterraneo per venire a elemosinare soldi in Europa fuori dai supermercati attrattati da sogni di cartone spacciati dai finto dirittoumanisti. Sul punto sarebbe utile guardarvi L’Urlo – The Scream il bellissimo film di Michelangelo Severgnini tanto per cominciare.