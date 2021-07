A proposito del “manifesto dei sovranisti”

Nel testo, in ordine sparso: viene rivendicata l’idea di un’Europa « rispettosa dei popoli e delle nazioni libere », si giudica inaccettabile che «i popoli siano sottomessi all’ideologia burocratica e tecnocratica di Bruxelles che impone norme in tutti gli ambiti della vita quotidiana».

1) Da un lato questo manifesto è stato salutato da molti esponenti del centrosinistra – in Italia da Letta – come la prova provata dell’ incompatibilità delle “destre sovraniste” con i “valori europei” . Curiosamente le obiezioni che si sono sollevate sembrano concentrarsi esclusivamente sulle ‘cattive compagnie’, piuttosto che sui contenuti espressi.

In effetti, un documento che – testo alla mano – sembra chiedere rispetto per le principali religioni monoteistiche praticate in Europa, per le nazioni europee e per la famiglia è difficile da presentare come inaccettabile e inaudita mostruosità.

Non che non esista chi pensi esattamente questo. Esiste realmente una parte dell’opinione pubblica per cui “Dio, Patria e Famiglia” sono percepiti come il Male.