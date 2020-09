Il modello FCA: ottenere prestiti statali e distruggere la domanda interna

Dopo aver ottenuto il controverso prestito da 6 miliardi e mezzo e raggiunto l’accordo con Peugeot, FCA ha condito il suo piano di impoverimento statale con la proverbiale ciliegina: l’erede della Punto sarà infatti assemblata in stabilimenti polacchi, usando componenti francesi.

Ci hanno raccontato per mesi che senza MES o altro tipo di prestito dell’unione europea, non si può tirare fuori un euro per la ripresa. Hanno addirittura ridotto di due terzi l’emissione di titoli di stato rispetto alla media degli ultimi dieci anni, solo per poter ridurre ancora la liquidità.

Poi per magia escono dal cilindro 6 miliardi e mezzo di euro (un sesto di quelli miracolosi del MES che avrebbero salvato l’Italia) e li danno ai poverini di FCA che sono tanto in difficoltà dopo la fusione con i francesi e lo stabilimento della sede fiscale in Olanda. Dopodiché, per ringraziarci di tanto amore nei loro confronti spostano la produzione di uno dei loro modelli più diffusi in Polonia. Usando componentistica francese.