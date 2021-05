Le priorità sballate del Primo Maggio di Fedez

E come ormai è prassi degli esecutivi, a serrande chiuse è stata corrisposta, se va bene, una pacca sulla spalla. Insomma, come per i ristoratori, è valso il principio “io ti chiudo, poi forse se mi ricordo ti darò qualcosa”.

Il problema è che Fedez e Ferragni sono portatori di uno stile di vita e di valori che è, a parer mio, deprimente come il ministro dell’interno che balla a torso nudo con un gin&tonic e rimira le cubiste seminude che ballano sull’inno nazionale. Mentre il ministro dovrebbe comportarsi in modo diverso in virtù della carica che ricopre, Fedez e Ferragni, che hanno milioni e milioni di followers, sono lo specchio del consumismo sfrenato, del culto dell’immagine, del miliardario annoiato e ribelle. Ma la loro è una ribellione artefatta, che dura il tempo di una Instagram story.

Nel suo patetico discorsetto sul palco del primo maggio, il rappresentante dei lavoratori (sic) parla di una devastante censura (che poi gli permette di dire tutto quello che vuole, nonostante una dirigente lo abbia bollato come inopportuno). Ma lui ha combattuto tanto per questo intervento (parole sue). Modello delle battaglie per la libertà di informazione in un regime, a quanto pare. Peccato che del regime egli sia uno dei vertici: si notino le sue continue apparizioni in tv: il ragazzo è ubique.

Bene, in tale situazione di drammatica emergenza per la cultura, l’autoproclamato rappresentante di questo settore, Fedez, dopo una brillante parentesi da passacarte per Giuseppe Conte, ha deciso di ribellarsi. E, udite udite, avrà deciso di farlo per chiedere l’immediata riapertura di cinema, teatri e concerti? No. Si sarà incatenato davanti a Palazzo Chigi per chiedere i giusti indennizzi per i suoi colleghi? Ma va.