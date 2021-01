La testa di Conte come sacrificio per banchettare alla mensa del Recovery Fund

Quando un governo cade per una cosiddetta ‘ manovra di palazzo ‘, come quella promossa ufficialmente da Renzi , significa che qualcuno di ‘color che possono’ (alias ‘poteri forti’) si è mosso. L’operazione attuale è mirata ad avere la testa di Conte su un piatto.

Il minimo comune denominatore, l’unica cosa che conta è far passare l’idea che con un cambiamento al vertice staremo tutti tanto meglio. Pur di ottenere il risultato sono disposti a sventolare persino il nome di Di Maio come premier. Ovviamente è una patetica finta ma in Parlamento se scommetti sull’imbecillità dell’interlocutore di solito vinci.