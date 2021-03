Manon Aubry smaschera la debolezza dell’UE di fronte alle multinazionali del farmaco

In un’audizione con la Commissione europea la parlamentare Manon Aubry, della France Insoumise, ha sollevato pesanti dubbi sul comportamento dell’UE verso le grandi multinazionali del farmaco.

di Paolo Desogus

Una parte degli accordi sono secretati, ma da quanto trapela l’Europa avrebbe versato a fondo perduto diversi miliardi di euro (Agnoletto afferma 20miliardi, ma è una stima) per la ricerca del vaccino sul Covid. A fronte di questa donazione non avrebbe chiesto alcuna contropartita, alcun controllo sul brevetto, alcun diritto di uso per la produzione di massa dei vaccini.

A me pare uno scandalo colossale, i cui effetti sono evidenti a tutti. Secondo una stima del Sole24Ore, dunque non della Pravda della France Insoumise o del Partito comunista desogusiano, al ritmo attuale l’Italia riuscirà a vaccinare tutta la popolazione tra più due anni, cioè oltre il tempo di efficacia media della protezione vaccinale.