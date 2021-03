Quattro considerazioni sulla sospensione di AstraZeneca

Se (e sottolineo se) una certa pratica medica può colpire in maniera grave, e forse letale, soggetti che non rischiavano pressoché nulla a contrarre la malattia che quella pratica medica previene, beh, questi sono casi dove un computo costi-benefici sull’intera popolazione semplicemente non sta in piedi.

Ma lo stesso X può rappresentare un rischio estremamente alto se valutato sulla coorte dei quarantenni senza patologie, i cui rischi connessi al Covid sono bassissimi e la letalità praticamente nulla. Non si possono fare statistiche mescolando un milione di ultraottantenni e qualche centinaio di quarantenni sani come se fossero lo stesso campione.

Non si può fare un calcolo costi-benefici senza guardare al campione soggetto e al relativo rischio . Supponiamo che il rischio medio di morire in seguito all’inoculazione di un vaccino sia X. Questo X può rappresentare un valore assai basso se valutato sulla coorte degli ottantenni, dove i rischi connessi al Covid sono assai elevati.

Anche questa volta molti esperti non hanno perduto una ghiotta occasione per abbattere la propria credibilità.

Ora, quello che c’è è precisamente una CORRELAZIONE (la contingenza temporale), mentre quello che è da dimostrare è l’eventuale nesso di causalità . La contingenza temporale è in ogni caso un INDIZIO primario di causalità, e dunque esibirsi in certezze assolute sulla “mancanza di un nesso causale” è una semplice (e fallimentare) esibizione del principio di autorità (o di personale arroganza ).

2.1) In primo luogo, troviamo esperti che vengono in televisione e spiegano dottamente che siccome post hoc non significa necessariamente propter hoc ALLORA “ non c’è nessuna correlazione ” tra vaccino e esiti avversi.

2.2) Giurare su ciò che hanno di più sacro che il vaccino è sicuro è di nuovo una franca esibizione di malafede.

Ad oggi nessuno, ma proprio nessuno, è in grado di dire che uno qualunque dei vaccini in uso sia assolutamente sicuro. Questo per la semplice ragione che in tutta la casistica vaccinale precedente a questo punto saremmo ancora in una fase di valutazione sperimentale degli effetti a medio termine, cosa che per le note ragioni d’urgenza si è ritenuto di comprimere.

Ora siamo in piena fase 4 nella valutazione ordinaria di un vaccino, che consiste appunto nel monitoraggio di sicurezza ed effetti secondari del vaccino. Questo significa, molto semplicemente, che un atteggiamento di attenta sorveglianza e grande cautela è proprio semplicemente il porco dovere delle istituzioni sanitarie, non un ghiribizzo della stampa scandalistica.

E vedere esperti che in questo contesto si esibiscono in certezze apodittiche senza paracadute dà solo l’inquietante percezione di quanto siano inaffidabili questi personaggi (i no-vax vi ringraziano di cuore per questi assist).