L’urgente necessità di una redistribuzione delle ricchezze interne

In Italia il 60% meno abbiente detiene appena il 13% della ricchezza nazionale. Ma allora perché gli intellettuali antisistema, prima di teorizzare ambiziose rivoluzioni su scala internazionale, non si concentrano sulla necessità di una redistribuzione all’interno dei nostri confini?

Se prendete i dati di ricchezza nazionale complessiva e li dividete per la popolazione avrete il Pil pro-capite , un semplice indicatore statistico alquanto brutale che ha anche una versione più statisticamente sofisticata che è quello dell’indice di Gini ovvero l’indicatore dell’ indice di diseguaglianza sociale interna alle singole società.

A dati IMF 2018, il Pil pro-capite degli Stati Uniti d’America è più o meno della stessa fascia di Norvegia, Islanda, Danimarca e Svezia, il quartetto nord europeo che da anni ed anni risulta sempre ai primi quattro posti di vertice per indice di democrazia e felicità.

Ma senza qui gravare l’esposizione coi dati di Gini, in via di percezione empirica immediata, vi sarà chiaro che l’assetto di diseguaglianza interna della società americana non è quella scandinava, sono due casi ben precisi ed opposti della analisi sociologica, da sempre. I circa 60.000 dollari annui pro-capite di quella fascia negli USA sono solo una risultante statistica, nei paesi scandinavi si avvicinano molto alla realtà effettiva.