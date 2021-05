Il curriculum dello studente e la distruzione della scuola pubblica

Galli della Loggia ha ragione su tutta le linea. Mi fa anche piacere leggere che nel suo editoriale sollevi il problema classista del curriculum dello studente : chi appartiene alle famiglie agiate potrà esibire attività extra scolastiche importanti, chi invece vive in provincia e non ha una famiglia attenta a abbastanza facoltosa presenterà un curriculum bianco.

Naturalmente non deve sorprendere che un conservatore come Galli della Loggia faccia un ragionamento di questo genere. La riflessione sulle differenze di classe è totalmente estranea alla così detta sinistra, oramai da tempo in altre faccende affaccendata. Un intellettuale di destra come Galli della Loggia può dunque prendersi il lusso di appropriarsi di qualche categoria della sinistra storica.

E tuttavia non possiamo accontentarci di quel tipo di analisi. Galli della Loggia si guarda infatti bene dal ricondurre il disegno classista del ministro Bianchi (iniziato con la Buona scuola di Renzi) ai luoghi di potere che da anni teorizzano la distruzione della scuola pubblica così come l’abbiamo conosciuta.