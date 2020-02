Quei millennials che fanno rimpiangere i sessantottini

Condividi Facebook

C’è chi ha sempre pensato che la peggiore generazione italiana fosse quella dei cosiddetti sessantottini. Non c’è molto da dire, poiché disse tutto Pier Paolo Pasolini nella stupenda e preveggente poesia sugli scontri di Valle Giulia tra studenti e poliziotti.

di Giuseppe Masala

Li aveva smascherati e capiti. Una generazione pronta a tutto pur di prendere il potere e che dietro il paravento delle grandi battaglie ideali (tutte libertarie, la giustizia sociale riguardava solo quei puzzoni dei povery) si nascondeva una smisurata ambizione e sete di potere. Basta vedere la fine che hanno fatto tutti i rivoluzionari di allora: da Veltroni a D’Alema passando per Paolo Mieli e Giuliano Ferrara. Tutti ben accomodati in posizioni di potere e di grandissimo privilegio a predicare (per gli altri) le virtù della responsabilità e dello spirito di sacrificio.

La notizia di ieri dell’arresto dello “studente UniBo” in Egitto (manco a farlo apposta proprio quando l’Italia sta per chiudere affari miliardari) mi ha fatto pensare alla generazione dei millennials (quelli nati a cavallo tra gli anni novanta e duemila) che sta facendosi largo nell’agone politico a colpi di battaglie rosé assolutamente pretestuose.