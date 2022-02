L’Italia nel fronte anti-russo? L’ennesimo atto di autolesionismo energetico

Dopo le ingerenze internazionali che in passato hanno frenato ogni tentativo di emancipazione e dopo anni di sterile dibattito pubblico a trazione moralistica, la pedissequa obbedienza al fronte anti-russo sancirebbe l’ennesimo – e forse definitivo – atto di autolesionismo energetico da parte del nostro paese.

di Paolo Desogus

Da questa vicenda del conflitto con la Russia ne stiamo uscendo con le ossa rotte. Non solo perché l’Italia non ha alcun interesse a seguire gli americani in questa assurda campagna ucraina, ma perché, molto più prosaicamente, assistiamo in queste settimane all’impennata dei costi energetici, i cui effetti toccano in maniera significativa il bilancio delle classi a reddito basso.