QUIRINALE – Rielezione di Mattarella una sconfitta, ma l’alternativa è ancora meno democratica

Certo, l’alternativa, sulla quale si adagiavano placidamente i partiti di centrodestra in cambio di chissà quale contropartita, era l’ascesa al soglio quirinalizio del presidente del Consiglio (tecnico) Mario Draghi . Questa di Mattarella rappresenta una magrissima consolazione – la elezione di Draghi, che potrebbe essere solo posticipata di un anno o due, è uno stupro alla democrazia. Perchè l’individuo non è stato votato da nessuno, perché è una figura solo artatamente super partes, oltretutto non politica, e rappresenta l’egemonia di una sola scienza (economica) su tutto il resto che compone lo Stato, dalla politica, alla legge.

La politica italiana, se ce ne fosse bisogno, esprime ancora una volta parlamentari spesso nominati o quasi (il sistema elettorale vigente è una barzelletta). I vertici dei partiti sono totalmente arroccati su trattative che non tengono in conto il polso del paese, ma solo il numero di poltrone. Non c’è nient’altro, sembra, che muova il Parlamento, tranne che la conservazione della poltrona. L’emiciclo, sempre piu` svuotato di prerogative, non crea piu` leggi, ma va avanti abusando della decretazione d’urgenza, quando di emergenza o urgenza non v’e` l’ombra.