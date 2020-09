Ecco come la Turchia sta cercando di accerchiare la Grecia

Mentre il governo greco lavora con l’Albania a un accordo bilaterale di delimitazione della ZEE, da Atene rimbalza un’indiscrezione da non sottovalutare. di Antonio Di Siena

Secondo alcuni quotidiani greci Erdogan starebbe infatti lavorando sotto traccia col governo albanese per ottenere il benestare all’invio di un sottomarino e un contingente militare turco in una base militare della regione di Saranda.

potrebbe quindi essere quello di tentare l’accerchiamento della Grecia, via terra e via mare, anche attraverso la più stretta partnership con un paese, l’Albania, che resta pur sempre un vecchio territorio imperiale ottomano.

In ogni caso la situazione tocca troppo da vicino l’Italia per permanere in questa condizione di inaccettabile e silenzioso lassismo. È arrivato il momento che il Governo si dia una bella svegliata.