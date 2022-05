Il massacro di My Lai ed il pentimento artificiale dei buoni

Si tratta di un episodio che, quando venne a conoscenza del pubblico, un anno e mezzo più tardi, diede un c olpo ferale alla legittimazione della guerra sul fronte interno agli USA – ed ebbe come conseguenza una successiva molto maggiore sorveglianza degli USA sui resoconti dei media dal fronte.

L’episodio, che venne inizialmente presentato come accidentale danno collaterale di un bombardamento, si rivelò essere il massacro a sangue freddo di 504 civili, donne, vecchi e bambini (gli uomini abili erano in battaglia) da parte di un plotone di soldati americani capitanato dal tenente W. Calley. Incidentalmente il massacro venne preceduto da stupri di gruppo di donne vietnamite del villaggio.

A sollevare il coperchio su questa vicenda fu la lettera di un soldato (Tom Glen) al generale Abrams, che testimoniava delle continue brutalità cui la popolazione civile vietnamita veniva sottoposta.

Ad investigare la plausibilità di quanto riferiva la lettera venne assegnato un giovane maggiore dell’esercito, tale Colin Powell, che in men che non si dica ne refutò abilmente il contenuto sostenendo che “relations between Americal Division soldiers and the Vietnamese people are excellent.” (Apparentemente un uomo che ha fatto una strepitosa carriera tutta su uno specifico straordinario talento.)