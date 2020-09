Julfa: emblema dell’Armenia storica e del suo triste destino

Nel cuore dell’Armenia storica, oggi inglobata nei confini dell’Azerbaijan, sorgeva una delle più fulgide testimonianze di una cultura millenaria. Un patrimonio artistico cancellato dal volgare genocidio culturale di stampo turco.

di Antonio Di Siena

Julfa è un piccolo paesino dell’Azerbaijan nella regione dello Naxçivan, il cuore della Armenia storica. A Julfa, fino a metà degli anni ‘90 del XX secolo, sorgeva un grande cimitero armeno. Una delle necropoli cristiane più antiche del mondo.

Il cimitero era ben riconoscibile dalla presenza di non meno di 10.000 khachkar, monumenti funebri conosciuti come “croci di pietra armena’. Sono delle grandi stele incise e finente decorate, straordinaria testimonianza dell’arte armena medievale e patrimonio UNESCO.

Nel 1998 l’esercito dell’Azerbaijan ha cominciato a distruggere i khachkar a colpi di piccone. Attività proseguita fino al 2005 quando, nonostante le proteste internazionali, bulldozer azeri hanno raso al suolo l’intero sito. Dopo la condanna dell’UNESCO, e per tutta risposta, il governo dell’Azerbaijan ha prima negato. Poi si è giustificato affermando che gli armeni non erano mai esistiti in quel territorio.