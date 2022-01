Il PD vuole il suo quarto presidente della Repubblica

Condividi quest'articolo su -->

Lascia davvero stupefatti l’affermazione di Letta jr secondo cui “il centrodestra non ha proprietà sul Colle”.

Parliamo davvero provando ad essere neutrali.

Enrico Letta dovrebbe spiegare se invece ad avere la “proprietà” sul Quirinale semmai non sia il centrosinistra: hanno eletto ben quattro presidenti della repubblica di fila (Ciampi, Napolitano I, Napolitano II e Mattarella) di cui l’ultimo con una legge elettorale che ha dato al Pd quasi il 50% dei seggi con meno del 30% dei voti e che la Corte Costituzionale ha cassato per incostituzionalità. Eppure non si sono mai fatti problemi e hanno eletto uno dei “loro” senza badare a complimenti.

Ma non solo, sinceramente non si comprende neanche il discorso dell’inagibilità politica di Berlusconi che se è indegno lo deve essere sempre e comunque. Cosa che per il PD non pare visto che con Berlusconi è alleato e ci governa l’Italia da oltre dieci anni (fatta eccezione della breve parentesi del governo giallo verde di Conte I). Cos’è, uno è indegno per candidarsi al Quirinale e invece è degno di governarci insieme spartendosi ministeri, sottosegretariati e posti di sottogoverno di tutti i tipi?

É che la verità vera è un’altra: il PD non è né meglio né peggio di Forza Italia (a voler esser buoni con il PD) ma ha un’ulteriore grave pecca, quella di giocarsi un farisaico antiberlusconismo con il quale ipnotizzare la sempre più sparuta platea dei propri elettori.

Giuseppe Masala