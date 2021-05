Fedez paladino dei diritti? Ma per cortesia…

No, non mi avete convinto.

Non spenderò un briciolo di fiducia per un milionario costruito dall’industria culturale (culturale si fa per dire) ed eletto dal sistema mediatico (in particolare Repubblica) a paladino dei “giovani”. Non mi farò convincere da uno che gioca al ruolo stanco e usurassimo del vendicatore, di quello che si mette in mostra perché le canta al potere, che sfida una presunta censura, che inscena una telefonata penosa.