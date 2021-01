Libertà d’espressione e il potere che ci governa – sopravvivere nel 2021

L’epoca della libertà di pensiero e di espressione è finita. Niente che i più perspicaci tra voi non sospettassero da tempo, ma il 2020 ha spazzato via ogni residua illusione di una qualsiasi dialettica basata sull’etica del discorso, utilizzando come spazi di discussione mainstream, network televisivi, reti sociali ad ampia diffusione, canali di informazione tradizionali.

Ormai è ammesso uno e un solo pensiero: quello ufficiale.

Abituatevi alla censura, perché d’ora in poi sarà la norma. Non solo chi controlla i mezzi di informazione non è più disposto a concedervi il diritto al dissenso. Quella parte di società che si riconosce nel pensiero ufficiale è la prima a chiedere la censura e la marginalizzazione del pensiero non allineato. Detto in parole più brutali: non vogliono ascoltarvi, anzi, saranno i primi a invocare la censura contro di voi.

Non importa se avete ragione o torto o se semplicemente avete il diritto di manifestare il vostro pensiero: sono disposti ad accettare unicamente ciò che conferma la propria visione del mondo. Il prossimo passo sarà negarvi il diritto alla frequentazione degli spazi pubblici, poi quello alle prestazioni sanitarie, infine quello al voto. Siamo entrati in una nuova fase, quella dello scontro totale, dove presto o tardi anche chi finora ha esitato a schierarsi sarà costretto a farlo. Quanto prima ve ne farete una ragione, tanto meglio sarà per voi.