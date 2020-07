Tra fake news e realtà: quando la menzogna fa comodo ai potenti

Il rischio è che se un sistema sociale e politico, in special modo una democrazia, sente la necessità di una certificazione delle notizie da parte di comitati di esperti, anch’essi certificati, questo sistema, questa democrazia, finisca per silenziare ogni possibile voce di dissenso, ogni possibile opinione diversa dalla narrativa corrente. Perché limitarsi al virus quando si può andare ben oltre?

Infatti, se è fin troppo facile puntare un dito accusatore e concedersi un sorrisetto di derisione con qualcuno che, magari in cerca di un po’ di notorietà che lo allontani per un po’ dalla sua banale esistenza quotidiana, inizia a parlare di rettiliani che abitano una Terra cava o sproloquia di una Terra piatta, quanto è invece più difficile controbattere alle bugie dei potenti, siano essi gente di governo o di qualche formidabile agglomerato industriale?

Non è una domanda posta per la prima volta e i tentativi di trovare delle risposte adeguate hanno inaugurato un filone di studi particolarmente fecondo. Enrica Perucchietti, donna di grande sensibilità e cultura, scrittrice e saggista, ha acconsentito di rispondere ad alcune domande proprio su questo argomento.

Concordo con l’amico Marcello Foa , che ha curato la prefazione del mio libro, quando nel suo libro Gli stregoni della notizia Atto II scrive che la polemica sulle fake news e sulle post verità ha come obiettivo non di garantire una informazione migliore, ma un’informazione certificata: solo le notizie con il bollino saranno considerate tali. Tutte le altre potranno essere addirittura espulse dal web e con il pretesto delle fake news si potranno oscurare pagine social di pensatori scomodi o di blogger non mainstream, introducendo di fatto la censura.

L’intento è cioè quello di screditare la verità , spiega Alain de Benoist, presentandola come un “grande racconto” al quale non si può più credere. Tutto diventa “relativo”, virtuale se non fosse che a vigilare sulla “verità” ci sono i governi e i “professionisti dell’informazione”. I ricercatori controcorrente, che si pongono al di fuori di questa sfera, vengono bollati come inaffidabili e menzogneri, soprattutto se il loro scopo è mostrare un altro “lato” della storia o denunciare ciò che i governi vogliono invece insabbiare.

Ai giornalisti in buona fede tocca invece di sbagliare perché hanno sempre meno tempo da dedicare alla verifica delle fonti e quindi è facile che si diffondano delle notizie false. L’attrazione per il gossip, le insinuazioni, i retroscena piccanti o scabrosi, il morboso fa da sempre presa sull’immaginario e permette il contagio di notizie anche sfacciatamente false. Poi, parte dell’informazione mainstream è volutamente falsificata a monte, dando origine a una propaganda di regime.

È un’espressione inglese che indica le notizie errate, false appunto, contenute in articoli e contenuti radiotelevisivi che presentano informazioni inventate, ingannevoli, create per disinformare e rendere virali notizie artefatte. Le fake news e le bufale si diffondono perché fanno presa sull’immaginario e perché l’utente medio non approfondisce la notizia, si ferma a leggere solo il titolo e l’anticipazione e corre a condividerla perché, nell’era della post-verità, ciò che legge “risuona” con il suo pensiero e quindi vuole che quanto sta leggendo sia vero.

Perché da un lato le fake news da sempre si coniugano con la propaganda e dall’altro perché sono state negli ultimi tre anni il cavallo di Troia, ossia il pretesto, per proporre l’introduzione di leggi liberticide e la costituzione di commissioni e task force sulla censura. Stanno diventando cioè un grimaldello per scardinare la libertà di informazione e di pensiero e introdurre una forma di psicoreato orwelliano.

Il rischio di legittimare un novello Ministero della Verità che vigili su cosa è vero e cosa no e che silenzi le opinioni “dissidenti” si fa concreto, così come il rischio che da ciò derivi l’introduzione strisciante di una forma di psicoreato orwelliano.

Questa task force, come tutte le iniziative simili che l’hanno preceduta e che seguiranno, ha come obiettivo non di garantire una informazione migliore, ma la creazione di un’informazione certificata accompagnata da un’attività censoria: solo le notizie con il bollino saranno considerate tali. Tutte le altre potranno essere addirittura espulse dal web e con il pretesto delle fake news si potranno oscurare pagine social, siti e blog di pensatori scomodi, introducendo di fatto la censura.

Ritengo di sì e che sia inaccettabile. La battaglia mainstream contro le fake news, sfruttando l’attuale emergenza sanitaria, ha portato alla costituzione di un Miniver orwelliano e sembra riproporre una nuova forma di Maccartismo 2.0 : si tratta cioè di una articolata caccia alle streghe che ha come obiettivo la repressione del dissenso. Essa strumentalizza il dilagare di bufale sul web per portare all’approvazione di una censura della Rete e più in generale dell’informazione alternativa, arrivando a ipotizzare l’introduzione di sanzioni .

Sì, un individuo completamente spersonalizzato, svuotato, riempito con la visione e i mantra del sistema, facile burattino da controllare, manipolare ed eterodirigere. È la teoria di fondo che sviluppavo con Gianluca Marletta in Governo globale, La fabbrica della manipolazione e in Unisex, ossia che il mondialismo sfruttasse e anzi inducesse la spersonalizzazione dell’individuo per rendere a-morfe le persone, liquide persino nella loro identità sessuale, per poterle manipolare e controllare meglio.

Il distanziamento sociale, che evoca la Lega Antisesso di orwelliana memoria, e più in generale la politica dell’odio, della paura e della solitudine a cui siamo sottoposti da mesi, ricalca il tentativo di distruggere i corpi intermedi (famiglia, compagni, amici, ecc.) rendendo sempre più sole, spaesate e impaurite le persone, preda delle proprie emozioni e più facilmente plagiabili.

Per Attali le future generazioni saranno “progettate”, nasceranno in fabbriche all’interno di uteri artificiali e il sesso sarà svincolato dall’amore e da una relazione sentimentale stabile. Insomma, l’eugenetica abbraccerà l’ectogenesi, la clonazione e persino il poliamore. In Lessico per il futuro Attali si spingeva a immaginare che un uomo potrà in futuro diventare madre, ovvero dare alla luce un bambino da solo, «portando l’embrione nel proprio ventre o facendo sviluppare in un utero non umano».

Quello che per molti è distopia, per altri, coloro che detengono il potere, è invece un futuro verso cui librarsi ad ali spiegate, come il giovane Icaro. Solo che trascinati sulle “ali” dell’entusiasmo tecnologico, rischiamo di sfracellarci tutti.