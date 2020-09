L’Avigan funziona contro il Covid, ma Burioni l’aveva deriso

Inutile ricordare che anche in questo caso dai nostri luminari (in primis il Professor Burioni) arrivò il fuoco di sbarramento: per loro l’unica soluzione percorribile per “combattere” l’infezione è chiudere la gente in casa , demolire l’economia, in attesa del fantomatico vaccino (manco a dirlo, possibilmente il loro, pagato profumatamente).

Importante anche uno studio europeo

che attesta come in Italia solo per le mancate cure cardiologiche per la chiusura degli ospedali e per l’orientamento verso la lotta (sic) al Covid19 ci saranno 20000 (ventimila) morti in più evitabili. Una strage silenziosa. Ma una strage reale, non immaginaria creata su un foglio excel.