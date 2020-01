Tornano i Torino Digital Days

Condividi Facebook

Dopo l’edizione del 2019 che ha avuto un gran successo, ritornano i Torino Digital Days 2020, format che ha come temi principali la comunicazione ed il digitale ideato dall’impresa di comunicazione Gruppo Glebb&Metzger insieme all’agenzia creativa Bonobo Events.

L’edizione del 2020 si terrà a Torino dall’11 al 15 febbraio con giornate piene di laboratori, eventi, workshop e talk gratuiti ed aperti a tutti tutti incentrati sul tema “Il post digitale è ora”. Questi cinque giorni serviranno per raccontare il ruolo della tecnologia nelle nostre vite, ormai essenziale, e ci aiuteranno a capire l’impatto che ha questa trasformazione digitale sul mondo e sulle nostre esperienze personali facendo emergere la moltitudine di opportunità che l’innovazione tecnologica unita con la comunicazione ci può offrire.

I Torino Digital Days sono nati proprio per questo, hanno come obiettivo quello di fornire gli strumenti necessari ai cittadini, alle aziende ed università per muoversi nel mondo digitale e farlo conoscere in modo più approfondito ed aggiornare sulla continua evoluzione che sta avendo la tecnologia. Questi giorni sono specialmente importanti per le start-up poiché nel programma sono presenti molti corsi sul marketing ed organizzazione delle campagne social.

Nella nuova location in Corso Regina Margherita 128: il Combo si terrà il Main event di questa edizione con due giornate (12 febbraio e 13 febbraio dalle 9:30 alle 19) dedicate interamente al post digitale, alle sue declinazioni, sfumature e alle realizzazioni nei diversi settori della società con persone esperte nel campo con cui confrontarsi e avere un dialogo.

Il Main event sarà suddiviso in quattro aree, le prime due il 12 febbraio mentre le ultime due il 13 febbario:

Nuove frontiere , partirà dal presente fino a dare uno sguardo sulle prospettive future fino al 2030 con un focus sulle nuove frontiere del digitale in aree del mondo meno comuni;

Movimenti discuterà sul cambiamento come una nuova opportunità con il digitale che ne offre sempre di più nell’ambito del movimento dei corpi, delle idee, delle culture e della comunicazione;

Per il tuo bene , con l’impulso del digitale alla ricerca scientifica che deve misurarsi anche con limiti e pericoli legati all’innovazione;

Finalmente liberi riguarderà l’intreccio tra il digitale e lo stile di vita che si legano tra loro creando nuovi stimoli per il divertimento, le passioni e il tempo libero.

Il programma dei Torino Digital Days 2020 è disponibile sul sito ufficiale