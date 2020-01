Le 3 app di Google per utilizzare meno lo Smartphone

Condividi Facebook

Lo smartphone è considerato di certo uno strumento vantaggioso, ma a volte viene utilizzato molto più del dovuto senza che il fruitore se ne renda conto. Per questo Google ha avviato sui dispositivi Android l’iniziativa Benessere Digitale con lo scopo di diminuire la dipendenza da smartphone.

Sono state introdotte tre nuove app, insieme all’app principale di Benessere Digitale con la funzione di indicarci quanto tempo trascorriamo sui social, le tre nuove si chiamano rispettivamente Envelope, Screen Stopwatch e Activity Bubbles ed hanno la funzione di limitare l’interazione con il nostro cellulare. Vediamole nel dettaglio:

Envolope

App sperimentale dedicata, per ora, solo agli utenti possessori del Pixel 3a, ha la funzione principale di trasformare lo smartphone in un dispositivo bianco e nero che permette di ridurre l’interfaccia utente permettendogli di utilizzare solo la tastiera telefonica e la fotocamera. Inoltre invita l’utente ad inserire lo smartphone in una busta di carta stampabile tramite un file PDF fornito dalla stessa app.

Screen Stopwatch

Simile alle classiche app cronometro, mostra i minuti e secondi di utilizzo del dispositivo tenendo traccia di quanto tempo trascorrono nelle varie app. A differenza delle tradizionali app che fanno da timer, non ci sarà un conto alla rovescia dal vivo e gli utenti vedranno l’ora solamente sulla schermata principale. Il contatore si fermerà solo quando il telefonino sarà bloccato.

Activity Bubbles

App più particolare e simpatica di quelle descritte prima. Una volta scaricata, l’app presenterà uno sfondo che fa cadere una bolla sullo schermo ogni volta che lo si sbloccherà lo smartphone, a fine giornata fornirà una rappresentazione visiva dell’utilizzo e se il display sarà pieno di bolle vorrà dire che l’uso che l’utente ha fatto del telefono è stato eccessivo.

