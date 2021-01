Augias critica l’Enel e l’inefficienza italiana, ma in realtà è vittima del phishing

Il povero (o almeno lui crede di esser piu` povero di circa 92€) Corrado Augias, critica l’inefficienza italiana senza rendersi conto che sta regalando i suoi dati cadendo nella rete del phishing. Forse avrebbe fatto meglio ad investire quei 92 euro in un antivirus. Dopotutto, e` pagato “fior fior di milioni” di soldi dei contribuenti. Quello che viene pubblicato oggi su Repubblica e` l’ennesimo capolavoro di letteratura di Corrado. Peccato che si tratti di letteratura… involontaria.

Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. Ci sono centinaia di compagnie che vendono prodotti antifishing, antispyware, antivirus. Se non si e` in grado di filtrare la propria casella di posta efficacemente, è senz’altro necessario fare uso di questi.