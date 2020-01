Il CES 2020 presenterà tante idee high-tech innovative

Condividi Facebook

E’ ormai alle porte l’inizio del CES (Consumer Electronics Show) edizione 2020, che si terrà a Las Vegas in Nevada dal 7 al 10 Gennaio, ospitando tante idee tecnologiche innovative. Tecnologie come l’intelligenza artificiale, 5G, televisori futuristici, temi per l’ambiente, chiavi e serrature intelligenti, auto con guida autonoma e tanto altro.

Il CES avrà oltre 4500 espositori con la presentazione di 20mila nuovi prodotti. Tante grandi aziende e startup (anche italiane) parteciperanno alla prima fiera tecnologica dell’anno, considerata da sempre la più importante, tra queste anche Apple sarà presente prevedendo così una edizione più animata del solito. L’ultima partecipazione di Apple al CES risale al 1992 con la presentazione del primo computer personale tascabile Newton.

Tanti nuovi notebook di brand come Lenovo, Acer, MSI, HP ed Asus sono pronti per essere presentati con idee particolari e con dispositivi più performanti.

Non mancano anche gli smartphone nuovi da parte di Samsung e OnePlus che vuole stupire il pubblico con la presentazione del nuovo “Concept On” in cui le fotocamere sul retro scompaiono e si mimetizzano.

In primo piano saranno presenti le nuove tv, ancora più hi-tech di quelle già presenti, realizzate da Lg, Sony e Samsung. Si parla di tv con una risoluzione in 8K, ancora più alta di quella in 4K, televisori innovativi che si possono arrotolare e con tecnologia a micro led.

Apple presenterà dispositivi domotici di assistenza vocale, già presenti nell’ecosistema di Google e simili all’assistente Alexa di Amazon, con gadget compatibili al sistema Apple Homekit per controllare terminali presenti in casa.

LG presenterà Harvester, il primo frigo che ha la funzionalità di coltivare verdure direttamente in cucina dove i Led garantiscono l’illuminazione e l’irrigazione. Oltre l’Harvester saranno presentati frigo dotati di display e fotocamere, proponendo ricette e con promemoria per ricordare cosa manca.

Tante idee innovative saranno presenti in questa edizione con prodotti che potrebbero migliorare e semplificare la vita quotidiana delle persone.

