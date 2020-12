Condividi quest'articolo su -->

Nell’attuale emergenza, è stato proposto un periodo di tempo più ristretto compreso tra 12 e 18 mesi, con team di esperti di tutto il mondo che lavorano per aumentare la velocità per trovare un candidato efficace.

Con l’anno nuovo arriva anche la data in cui il vaccino contro il Covid-19 verrà finalmente reso disponibile in Italia. Un giorno che si aspettava sin dal primo momento in cui la pandemia ha iniziato a condizionare le nostre vite, ma che ora viene da chiedersi se non sia arrivato troppo presto.

Il virus ha messo in ginocchio l’intera popolazione mondiale, creando crepe difficilmente arginabili nel mercato globale; il tutto senza considerare naturalmente la decimazione di vite umane che ha causato e che continua a causare.

Le persone ormai sono stanche. Oltre ai negazionisti e i no-mask, tra quelli che storcono il naso si contano anche lavoratori, studenti e perfino medici. Tutto questo perché siamo stati necessariamente privati delle libertà primarie, ma ora il peso di questa mancanza inizia a essere troppo gravoso da portare sulle spalle.

Per questo non v’è dubbio che una notizia come quella della realizzazione di uno, due, tre vaccini contro il coronavirus si presenti come una bella boccata d’aria fresca. Attenzione però: non è tutto oro quel che luccica. Come viene dettagliatamente descritto sul sito dell’ARS infatti,

Lo sviluppo del vaccino è un processo lungo, che normalmente richiede anni e numerosi investimenti economici. I trial clinici richiedono molti test su migliaia di persone normalmente iniziano dopo circa 2-5 anni dalle iniziali ricerche sulla risposta immunitaria, cui seguono altri due anni di prove proclitiche che coinvolgono la sperimentazione animale.

Se il vaccino risulta sicuro ed efficace, deve poi rispondere a tutti i requisiti regolatori e ottenere l’approvazione.

Si conclude che il ciclo naturale di un vaccino, che termina con la somministrazione su larga scala, abbia una durata che varia dai 4 ai 7 anni complessivi. Sempre sul sito dell’ARS viene però precisato:

I tempi dello sviluppo di un vaccino si riducono così da 4 anni (nel migliore degli scenari) a 18 mesi. Il vaccino Pfizer-BioNTech otterrà “il 29 dicembre al più tardi” la risposta per la sua autorizzazione da parte dell’Ema.

La domanda sorge quindi spontanea: variazioni così drastiche alla normale fase di sviluppo di un vaccino non dovrebbero allarmarci? Oppure sarebbe più opportuno affidarsi al lavoro cooperativo di esperti, contando sulla solidarietà di una popolazione globale unita contro la minaccia del virus?