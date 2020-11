Ultra-statalismo contro liberismo: crescita e miseria a confronto

L’accordo economico cinese con i 14 paesi del sud est asiatico ci insegna che sostanzialmente possiamo stabilire che l’ultra-statalismo vince a mani masse sul libero mercato.

Il libero mercato è di fatto la legge del più forte, ed economicamente non c’è soggetto più forte di una stato che può generare ricchezza in maniera infinita e dal nulla grazie al supporto della sua banca centrale sotto il controllo statale. Qual è l’unico modo che i paesi occidentali hanno per competere con l’ultra statalismo? Il liberismo.