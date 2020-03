Tutte le incongruenze della caccia al podista

Condividi Facebook

Imprese che esportano 500.000 tamponi nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria? Aziende produttrici di beni non essenziali rimaste aperte? Personale sanitario privo di attrezzature adeguate? No, per l’opinione pubblica l’untore da incriminare a reti unificate, è ancora una volta un elemento marginale, senza santi in paradiso: il podista.

Che nazione indecifrabile e misteriosa questa Italia. Il paese in cui la parte più cospicua dei suoi abitanti si convertì impudentemente dal fascismo all’antifascismo nello spazio della notte tra il 24 e il 25 Aprile 1945, in queste settimane ha dato prova di essere ancora il campione indiscusso nella disciplina del salto del carro. Tuttavia, al percorso che potremmo definire canonico – ovvero quello di passare dal “è solo un’influenza” o “#Milanononsiferma”, fino al “#iorestoacasa” – si è aggiunto un passaggio ulteriore, sintomatico di un altro lato oscuro caratteristico dell’anima questo popolo.

La necessità di allontanare quell’onta che li perseguita per aver sottovalutato inizialmente il problema, ha costretto la maggior parte degli italiani ad individuare anche il più classico dei capri espiatori: il runner. Un agnello sacrificale da offrire sull’altare dell’espiazione, pur di guadagnarsi il perdono e lavare la propria coscienza da un peccato originale di cui (in larga parte) l’uomo comune non è colpevole.

Esperti mitomani e media schizofrenici

Basterebbe infatti, ammettere di essere stati manipolati. In primis da esperti affetti da mitomania ed assetati di popolarità, i quali hanno iniziato a pontificare senza sosta nei salotti televisivi (sminuendo e dispensando ottimismo) ancor prima di possedere un’esaustiva conoscenza scientifica del virus; in secondo luogo, da una categoria mediatica rivelatasi – tanto per cambiare – inadeguata, approssimativa e schizofrenica.

Non ci sarebbe nulla di disdicevole o umiliante. Di fronte ad un argomento ignoto, la decisione di rifugiarsi tanto nell’informazione quanto nella divulgazione fornita dai professionisti competenti, è senza dubbio la più indicata per colmare lacune ed articolare la propria opinione. Ne deriva come, in un certo senso, l’attenuante per aver sottovalutato la potenziale portata del Covid-19 e l’espediente utile per mettersi l’anima in pace, sarebbero già serviti sul piatto d’argento.

La redenzione e il capro espiatorio

Eppure, una semplice ammenda stracolma di giustificazioni non risulta sufficiente: forse perché chiuderebbe il bilancio dell’orgoglio in passivo. Diventa pertanto necessario ribaltare la situazione. Individuare un obiettivo di fronte al quale ostentare una presunta aura di superiorità, schernirlo, disprezzarlo, salire sul pulpito per dispensare un’omelia, formulare un j’accuse ed additarlo quale responsabile di tutte le sventure della società. Insomma, diventa necessario ritornare in attivo, sentirsi nuovamente dalla parte dei giusti.

All’italiano comune, ma forse più in generale all’uomo comune (perché come dimostra la corsa ai treni nella stazione parigina, tutto il mondo è paese), tutto ciò piace. Cionondimeno, l’aspetto più singolare di questa feroce pulsione da educanda frustrata, è che la necessità di rivalsa morale venga spesso incanalata nei confronti dei proverbiali pesci piccoli; gli agnelli sacrificali per definizione, coloro che hanno uno scarsissimo impatto (se ce l’hanno) sulla difficoltà del momento, ma privi del benché minimo santo in paradiso. Categorie nei cui confronti recriminare è tanto facile, quanto poco costruttivo.

La caccia al podista

Ebbene la caccia alle streghe di medievale memoria, ai tempi del coronavirus si è trasformata nella caccia al podista (ovviamente traslato in runner, per assecondare la devozione agli anglicismi forzati). Il nuovo untore da maledire per aver creato un contagio pestilenziale, azzerato la produzione del paese, innescato una recessione drammatica e – mannaggia – interrotto la nostre più affezionate routine borghesi, come aperitivi, pizze e cinema, è lui: chi svolge un’attività motoria all’aria aperta, in spazi ampi e senza creare i tanto vituperati assembramenti.

Un atteggiamento che oltre al summenzionato bisogno fisiologico del colpevole da spolpare, d’altra parte, evidenzia la totale incapacità dell’opinione pubblica di mettere in discussione i soliti noti: consumismo, capitalismo ed iperproduzione forzata. Insomma, i capisaldi del modello di sviluppo nel quale ognuno di noi è stato forgiato.

Aziende ben poco virtuose

Non si è levato nemmeno un vagito di indignazione nei confronti di tutte quelle medie imprese o multinazionali produttrici di beni non essenziali, rimaste operative fino al decreto di ieri sera (e quindi fino ad oggi). Aziende che nelle prime due settimane di teorica quarantena hanno costretto i propri dipendenti ad evitabili ammassamenti tanto sul posto di lavoro (catene di montaggio, uffici ecc.), quanto all’esterno e sui mezzi pubblici. Senza parlare delle scarse misure di sicurezza adottate da colossi come Fca o Amazon, le quali hanno causato scioperi spontanei e mobilitazioni sindacali, prima della definitiva cessazione dell’attività.

D’altro canto, non è stato dato troppo peso nemmeno all’operazione della bresciana Copan Diagnostics, che ha pensato bene di vendere mezzo milione di tamponi (quantità cinque volte superiore al totale dei test effettuati in tutta Italia) agli USA. Una notizia non di poco conto, perché se si decide di accettare la metafora sullo “stato di guerra”, di cui i nostri governanti amano riempirsi la bocca, allora è obbligatorio fare una considerazione: avete mai visto una nazione in guerra consentire alle proprie industrie belliche di esportare munizioni (i tamponi in questo conflitto lo sono), anziché procedere ad un esproprio e vincolare la produzione all’esclusivo interesse del paese? Per poi domandarsi subito dopo quanto potrebbe essere per il contenimento del contagio una dotazione illimitata di tamponi, al fine di effettuare test in modo capillare e scovare i famosi asintomatici.

Forti con i deboli e deboli con i forti

Tutti casi potenzialmente più devastanti nella diffusione del contagio rispetto al “runner” solitario. Senza dimenticare l’esposizione a cui vanno incontro gli operatori sanitari costretti a combattere in prima linea con equipaggiamenti inadeguati: come mascherine monouso (da cambiare dopo ogni paziente) indossate per due giorni di fila a causa della penuria di ricambi. Altro argomento che evidentemente, non alimenta altrettanto furore nel quarantenato tipo.

D’altronde, non è che si possa pretendere nulla di diverso da un popolo che, parlando di evasione fiscale (come ricordato dal nostro Gabriele Tebaldi), ha ancora l’ingenuità di concentrarsi sulla mancata fattura dell’idraulico piuttosto che sui trasferimenti delle sedi legali delle multinazionali; oppure sui soli 60 milioni di imposte totali versati in un anno dai giganti del web. Purtroppo, siamo tanti piccoli Don Abbondio, imbevuti di individualismo cieco e codardia. Di fronte ad un torto subito, la valvola di sfogo diventa sempre l’arringa contro l’indifeso e mai un gesto di rappresaglia verso i prepotenti che – attraverso l’imposizione dei loro dogmi – stanno causando le nostre sofferenze. O prolungando le nostre quarantene.