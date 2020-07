Il “successo” di Conte e il profumo di Troika

Oggi l’Istituto Luce, alias stampa dominate, esulta compatto per la grande vittoria di Conte dell’Italia. Vediamola, dati alla mano, questa grande vittoria dell’Italia al retrogusto di Troika. di Gilberto Trombetta

I sussidi sono scesi dai 500 miliardi iniziali a 390. Sostituiti, ovviamente, da un considerevole aumento della quota prestiti (a cui si potrà accedere solo dopo l’uso dei sussidi, quindi non prima del 2024). Per quanto riguarda i sussidi, all’Italia ne dovrebbero arrivare una cifra compresa tra i 68 e gli 82 miliardi. Erogati tra il 2021 e il 2024 , nella “migliore” delle ipotesi.

Quindi si tratta di un Recovery MES più che di un Recovery fund. Ci hanno portato la troika in casa insomma. In cambio però pagheremo anche per gli sconti fiscali (rebates) di contributo al bilancio UE di cui usufruiranno altri Paesi.

Lasceranno però a noi la scelta su cosa tagliare e le nuove imposte da applicare per aumentare il già trentennale avanzo primario per contribuire (rimborsare) al Recovery MES, mentre per quanto riguarderà la sempre minore spesa pubblica, dovrà passare tutto per l’approvazione di Bruxelles.