Rischiamo una razzia immobiliare in pieno stile greco?

Secondo i dati SOGEEA in Italia, in soli sei mesi, l’incremento è stato del 63,5%. Un dato che cresce paurosamente al Sud (+113%) e sulle isole (+284%). Gli immobili pignorati sono migliaia (più di tremila nel solo Mezzogiorno), nella stragrande maggioranza dei casi (89%) di proprietà di persone dal reddito medio-basso.

Per scongiurare il ripetersi di quel dramma sociale – che ha visto, nella sola Atene, quadruplicati in pochi anni i senza tetto (40mila nel 2016) e mezzo milione di greci vivere in condizioni di estrema precarietà abitativa – il governo italiano ha il dovere etico (oltre che politico) di disporre per legge la piena e totale non pignorabilità della prima casa e impedire alle banche l’azione esecutiva.