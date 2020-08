Recovery Fund, destino europeo e elezioni americane: intervista a Daniele Scalea

Obiettivamente oggi la situazione sanitaria non è più emergenziale; di conseguenza, prorogare lo stato d’emergenza è una forzatura giustificata solo dall’ipotetica possibilità che si presenti in futuro una nuova emergenza paragonabile. Ma allora che facciamo? Finché la Covid-19 non è totalmente debellata proroghiamo sine die lo stato d’emergenza? Il quale, per giunta, sembra più un espediente per blindare il governo rispetto ai malumori della maggioranza parlamentare, piuttosto che per essere efficiente.

Basta vedere la superficialità con cui si è trattato il problema degli arrivi di immigrati da Paesi in cui l’epidemia divampa, mostrando di non avere imparato nulla dagli errori compiuti a inizio 2020 (va bene che l’OMS ha imposto il nome politicamente corretto di “Covid-19” per la polmonite cinese, ma già ci siamo dimenticati che è stata importata dall’estero?).