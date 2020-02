Un referendum per avere parlamentari ricchi e ammanicati

Il quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana avrà luogo il 29 marzo 2020, per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati l’8 ottobre 2019, il testo prevede la diminuizione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera dei Deputati, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.

Questo referendum non avrebbe dovuto essere approvato in prima istanza.

Ora che c’è, e costa 300 milioni, se vincesse il sì taglierebbe in modo ridicolo, raffazzonato ed approssimativo il numero di parlamentari. Per 57 milioni all’anno, peraltro. Quindi effetti economici tra un lustro.

