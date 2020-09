Tagliare la spesa pubblica ha impoverito il paese: parola dell’Istat

Nel focus di agosto intitolato “produttività e investimenti” si segnala che in Italia gli investimenti pubblici sono calati del 19% in dieci anni. Una riduzione di risorse tale da far ammettere esplicitamente all’ istituto nazionale di statistica che “emerge come la componente pubblica abbia contribuito a indebolire il processo di accumulazione del capitale“. Tradotto: senza spesa pubblica il paese si impoverisce.

Nello specifico, il settore che ha subito la peggiore contrazione è stato quello degli investimenti in costruzioni (nel 2010 il 58,3% del totale degli investimenti pubblici) il cui valore si è ridotto del 29,3% in dieci anni. Risorse sottrate alle spese per opere e manutenzione di strade (-22,8%), porti, condotte, difesa del suolo etc. (-32,3%). E fabbricati non residenziali (-30,4%) quindi scuole e ospedali.