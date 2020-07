Poche nascite e con una Bologna in meno: l’Italia si sta svuotando

Fa davvero impressione leggere il rapporto demografico dell’Istat emanato nella giornata di oggi.

Le nascite nel solo 2019 sono diminuite del 4,5% rispetto al 2018 e in cinque anni i residenti sono diminuiti di 550mila a livello nazionale,

che significa aver perso, azzerato, in cinque anni una città come Bologna.

Interessante anche ciò che emerge dai flussi migratori:

I cittadini stranieri che arrivano in Italia sono diminuiti dell’8,5% circa mentre gli italiani andati all’estero sono aumentati dell’8,1%.

Se ne deduce che la popolazione oltre a diminuire sempre più invecchia.

Difficile ipotizzare una crescita economica in un paese che invecchia, uguale discorso per l’aumento della produttività che non può esserci senza giovani e tantomeno senza giovani istruiti.

Questi sono i risultati delle politiche suicidiarie che stiamo portando avanti da decenni nel nome del “Sogno Europeo”, sì, sì, il sogno.

Poca istruzione, poco lavoro, paghe da fame, servizi scadenti.

Ma troppa gente ancora non lo capisce. E ancora è nulla rispetto a quello che vedremo dopo la pandemia e la crisi economica che ne sta conseguendo. Questi dati peggioreranno e di molto se non succede qualcosa che risolva la situazione.