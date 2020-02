Nuova fake news di Libero, ancora contro i Meridionali

Ancora una volta il quotidiano di Vittorio Feltri si rende protagonista di una inveterata, volgare e non falsa e non professionale accusa contro i Meridionali.

Bene ci ricordiamo quando il quotidiano aveva insultato il Governo Conte I, come se la formazione di quell’Esecutivo fosse stato un golpe di un fantomatico stato borbonico contro l’Italia brianzola e produttiva. “Comandano i terroni”, avevano avuto il coraggio di titolare.

Ebbene, oggi il titolo è oltremodo ridicolo. Nessun caso, dicono nel giorno bisestile del 2020, di Coronavirus a Napoli, mentre se avessero controllato il bollettino delle 23 di sera del giorno precedente, si sarebbero accorti (mestiere faticoso, fare il giornalista, e ben diverso del parolaio), che solo a Napoli città sono stati accertati 9 vasi di COVID-19. 13 nella Regione Campania.

Il titolo è, come da foto di cui sopra,

Coronavirus, a Napoli non c’è ma in centinaia si barricano in casa e non lavorano