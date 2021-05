Merkel spietata, dalla Grecia al blocco dei brevetti sui vaccini

L’opposizione della Merkel alla sospensione dei brevetti proposta da Biden sembra che ci dica una volta per tutte quale è la sostanza di questa donna, che da 16 anni domina la politica europea insieme a personaggi improbabili, come in passato il Fedmaresciallo von Schäuble.

LA NOTIZIA

AGI – Arrivano reazioni contrastanti alla proposta del presidente americano, Joe Biden, di sospendere i brevetti sui vaccini anti-Covid per aumentarne la produzione a favore dei Paesi poveri. La posizione della Casa Bianca è stata salutata come una svolta epocale dall’Oms, la Francia e anche il premier italiano, Mario Draghi, l’hanno sostenuta, al pari della Russia mentre l’Ue si è detta pronta a discuterne. Ma dalla Germania è arrivata la frenata della cancelliera, Angela Merkel, per la quale creerebbe “gravi complicazioni”. Il no di Big Pharma Era scontata l’opposizione da parte delle case farmaceutiche che producono i vaccini, i cui titoli sono stati penalizzati in Borsa dal dibattito, e che hanno trovato un forte alleato nella Merkel.

Dopo essere stata per anni elogiata in virtù del suo presunto realismo, per il polso e la determinazione da parte della stampa di tutto il mondo, l’eredità che la Merkel lascia è un cumulo di macerie.

Il fallimento dell’UE è largamente dovuto a lei, alla sua grettitudine, alla sua miopia. L’attacco alla Grecia – ovvero l’azione più violenta compiuta contro uno stato in Europa in tempo di pace – è responsabilità sua e del suo governo di fanatici, che ora vorrebbero il ritorno dell’austerità, quell’austerità che ha depresso l’Europa, portato povertà, indebolito il continente e favorito l’emersione di nuovi nazionalismi.