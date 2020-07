L’attuale esecutivo ha messo l’Italia in ginocchio, parola di Marco Mori

Eppure l’esecutivo sembra voler mantenere questa linea anche alla luce della possibile crisi socioeconomica che potrebbe emergere con forza a partire dall’autunno prossimo.

Abbiamo quindi voluto approfondire questo tema e altri connessi alla crisi da Covid-19 insieme all’avvocato Marco Mori, opinionista e membro del partito Vox Italia, capace di leggere da un punto di vista puntualmente giuridico tutte le ultime vicende poliitiche che si sono succedute negli ultimi mesi.

L’emergenza Covid ha dunque creato un precedente oggettivamente pericolosissimo per la tenuta della nostra democrazia ed è gravissimo, lasciatemelo dire, che si pensi addirittura ad una proroga dell’emergenza in assenza di un’emergenza attuale, ma in forza della mera possibilità che la situazione eccezionale possa ripetersi in autunno.

La libertà personale non è mai comprimibile se non per ordine dell’autorità giudiziaria, quella di circolazione è invece limitabile per comprovate ragioni di salute ma solo attraverso atti aventi forza di legge e dunque attraverso l’uso dei decreti legge e non attraverso meri atti amministrativi (gli ormai tristemente noti DPCM) che sfuggono dal potere di conversione del Parlamento.

Nel caso in esame il conferimento di pieni poteri è avvenuto in forza di una legge ordinaria che appare, a prima vista, palesemente incostituzionale poiché diretta a superare i vincoli imposti dalla Costituzione.

La Costituzione ammette solo l’eccezione dello “stato di guerra” in cui le Camere delegano al Governo i poteri speciali necessari. Ogni altra situazione, compresa l’emergenza sanitaria, va gestita attraverso lo strumento del decreto legge, che consente solo in casi di necessità ed urgenza al Governo di legiferare con assunzione di responsabilità.

L’attuale esecutivo ha messo l’Italia in ginocchio. La crisi ha evidenziato la totale impossibilità per un Paese privo di sovranità monetaria di rispondere ad una qualsiasi emergenza. Posto che la Maggioranza non ha mai messo sul piatto l’idea di finanziarsi “sovranamente” creando moneta, azione peraltro attuata in molte altre Nazioni, ogni altra scelta ha costituito unicamente un passo in più verso il baratro. Non sono e non saranno i prestiti a poterci risollevare.

Diciamoci la verità, uno Stato senza sovranità monetaria, non poteva permettersi nemmeno una settimana di lockdown. Il lockdown in queste condizioni è in tutto e per tutto peggiore del virus, che per la verità è stato ampiamente sopravvalutato nella sua reale forza. Anche di questo sarebbe l’ora di prendere atto senza false ipocrisie.

Nulla sarebbe cambiato con al governo le attuali opposizioni, che in realtà di opposizione in questo periodo non ne hanno mai fatta. Infatti nemmeno Lega o Fratelli d’Italia richiedono il riscatto della sovranità monetaria o quanto meno un’iniezione diretta di liquidità nelle tasche dei cittadini da parte di BCE a fondo perduto. Queste sono le uniche soluzioni per rispondere all’emergenza ed evitare i sempre più probabili gravi disordini sociali dei prossimi mesi.