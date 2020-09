L’inutilità di Nicola Zingaretti

Non ho mai avuto una grande opinione di Zingaretti. Tra i segretari del Pd è sicuramente il più debole, e non solo sul piano culturale e politico, ma anche su quello psicologico.

Dietro quella faccia da uomo medio si nasconde infatti un uomo fragile, privo di riferimenti, senza uno straccio di ideale.

Persino le parole d’ordine dell’establishment

come “sovranismo” e “populismo”, dette da lui assumono un tono vacuo, penoso e allo stesso tempo respingente. Nessuno prova empatia quando lui parla. Non suscita emozioni. Non suscita rabbia. Non suscita niente se non noia e desolazione.