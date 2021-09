Il tweet di Burioni e le contraddizioni dei tecnocrati

L’ultimo tweet di Roberto Burioni ha confermato un’allarmante contraddizione, ormai sempre più frequente nell’era pandemica: la tendenza degli apologeti della tecnocrazia ad invadere (goffamente) i campi scientifici altrui. di Antonio Di Siena

Fine della premessa e veniamo al dunque. Sostenere che uno stato di emergenza tutto da dimostrare (non foss’altro perché sono passati due anni) possa piegare le leggi del diritto in favore della necessità è qualcosa di estremamente pericoloso.

E non perché vi ritenga inadeguati a stare nel dibattito giuridico , quello può farlo chiunque e in ogni ambito . Né tantomeno perché persuaso della bontà del principio secondo cui un dibattito debba essere circoscritto solamente agli “esperti”. Ma soltanto perché scrivere certe stronzate ha più o meno lo stesso indice di pericolosità del negare l’esistenza del covid. Se non anche di più.

Piccola nota introduttiva. Vi confesso che quando ho letto questi due tweet l’istinto è stato quello di risolvere il tutto con una sonora pernacchia nei confronti di personaggi che pretendono di silenziare il dibattito in virtù della loro qualità di “esperti” , salvo poi arrogarsi il diritto di parlare impunemente di diritto, materia di cui, con tutta evidenza, non capiscono un tubo.

La democrazia, quindi, è per forza di cose contorta , pesante, lenta, ingarbugliata e alle volte (purtroppo) farraginosa. Altrimenti non è. Se decide uno solo ci vogliono tre secondi, se a decidere sono in molti, e con ruoli e compiti molto diversi, ci vuole un po’ più di tempo. Non è difficile da capire.

Ma la gente muore dice giustamente qualcuno. Succedeva pure prima dico io. E nonostante questo alcuni hanno ritenuto fosse comunque meglio non mandare tutto in vacca, perché in ballo c’era qualcosa di ancora più importante . Questione di punti di vista e, forse, anche di cultura politica.

E visto che qualcosa dovremmo averla imparata anziché replicare il medesimo approccio utilizzato in passato quando, di fronte alle sfide e ai tornanti della storia, per far fronte al presunto nemico comune si è preferito imboccare la strada della speditezza e delle leggi speciali , stavolta sarebbe più saggio rispettare i tempi della democrazia.

Un approccio insidioso e irresponsabile (per non dire isterico e folle) che non si confà di certo a uomini di scienza, o presunti tali , per una ragione banalissima. Non siamo certo i primi esseri umani ad affrontare minacce serie, che mietono vittime e stravolgono l’intero assetto della società.

Sia chiaro, il parallelismo con gli eventi bellici non è mica figlio della mia visione distorta della realtà. Quanto piuttosto del paragone voluto da chi si è intempestivamente affrettato a parlare di “stato di guerra” in relazione alla pandemia.

Ragion per cui il rischio di scivolamento verso il dispotismo non è tanto legato all’emergenza in sé e alle decisioni assunte per affrontarla, quanto piuttosto ai riflessi che questa ha generato in parte della popolazione. La quale, con ogni evidenza, non si avvede di un controsenso.

Non ha nessun valore prendere a modello e glorificare (a volte anche eccessivamente) quei paesi che, grazie ad una solidissima tradizione democratica, hanno ripetutamente resistito alla barbarie facendo fronte comune davanti a una minaccia se poi, alla prova dei fatti, si pensa e si agisce in maniera del tutto opposta. Gli esempi si seguono, e non soltanto in tempo di pace.

E quand’anche oggi parte di quei paesi si comportassero in modo diverso rispetto al passato non mi pare sia ragione sufficiente per buttarsi a mare insieme a loro. Perché un’importante lezione della storia è che chi nell’avversità ha il coraggio di salvare forma e sostanza, anche a costo di pagare un prezzo più alto, alla fine vince. Al contrario di chi, credendosi più saggio, vi rinuncia e poi perde tutto.