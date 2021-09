La spigolatrice e l’involuzione della lotta politica

Si afferma invece sempre più l’idea che la politica debba limitarsi a regolare il campo in cui i soggetti privati agiscono e si autorappresentano sulla base della propria autopercezione. Se ci fate caso le polemiche si sono infatti concentrate non sulla smisurata bruttezza della statua, ma sulla sessualizzazione del corpo femminile.

E avete voglia di ricordare la Venere di Milo o Le déjeuner sur l’herbe di Manet: là dove conta solo l’autorappresentazione, là dove la realtà è come un mega social network in cui l’individuo è come ciò che decide di apparire, tutti i simboli che in qualche modo possono deviare o mediare l’identità individuale sono considerati come ostacoli.

Lo stato, in quanto garante della dinamica sociale, deve prodigarsi nella loro rimozione. L’ideale di chi accetta questa logica dell’auto esposizione è quello di un corpo neutro, di uno spazio bianco che ognuno può riempire a proprio piacimento, esattamente come accade nel linguaggio verbale per il quale è stato ideato un nuovo uso dei simboli dell’asterisco e dello schwa.